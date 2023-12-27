Применяли устаревшие технологии: чиновников в Жамбылской области наказали за воду

Ряд должностных лиц уполномоченных и местных исполнительных органов Жамбылской области привлекли к ответственности за неэффективное расходование средств на развитие водохозяйственной системы области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"Результаты проверки показали на высокий уровень водопотерь, износ гидросооружений, неэффективное расходование средств на ремонт объектов, а также применение устаревших и неэффективных технологий водосбережения. За допущенные нарушения к ответственности привлечен ряд должностных лиц уполномоченных и местных исполнительных органов c принятием мер по исправлению ситуации", - сообщили в ведомстве.

Так, по проблемам трансграничного водоснабжения в профильное министерство направлен Комплексный план по масштабной реконструкции оросительных каналов и гидротехнических сооружений.

"В рамках плана в регионе до 2025 года будет построено 13 водохранилищ объемом 46,2 млн куб.м воды, в настоящее время уже начато строительство 3 водоемов. Проведены работы по установлению водоохранных зон и полос по 13 объектам водоснабжения, для проведения данных работ на предстоящий год выделено 1,1 млрд тенге с утверждением Дорожной карты", - отметили в прокуратуре.

Вместе с тем, анализом законности формирования сведений о причиненном ущербе в результате объявленной чрезвычайной ситуации предотвращены необоснованные расходы в размере 890 млн тенге, которые возвращены в резерв Правительства страны.