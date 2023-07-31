Водителя Camry с подложными номерами, искупавшего машину в озере, арестовали в ЗКО

Фото: mgorod.kz

Водителя Camry, который ездил с подложными номерами по озеру в ЗКО, арестовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Кроме этого, суд лишил его водительских прав на один год.

Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах Toyota Camry с VIP-номером кружила по озеру Шалкар. Как оказалось, государственный номер принадлежал другому автомобилю.

За рулём иномарки был 20-летний юноша. Как сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям, молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он заведомо установил подложный номер для съёмки ролика.

Суд признал его виновным и назначил пять суток административного ареста. Кроме этого, юношу лишили водительских прав на год.