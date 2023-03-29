Водителей мопедов в Казахстане хотят обязать проходить тест на знание ПДД

Водителей мопедов могут обязать получить права и государственный номерной знак. С инициативой выступили в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Законопроект находится на стадии рассмотрения. Об этом сообщили сотрудники департамента полиции Алматы на встрече с представителями курьерских служб.

Стражи порядка озвучили ряд мер, которые, по их мнению, снизят нарушения, в том числе ДТП. В частности, в полиции предложили проводить онлайн тест курьеров на знание ПДД и увеличить возрастной порог с 16 до 18 лет. Следить за соблюдением правил будут камеры "Сергек".

"Наше предложение, поскольку законопроект ещё не утвердили и решения пока нет, мы предлагаем присвоить определенный номер, какой - это технически момент. И с помощью этого номера точно также отслеживать передвижение этого авто", - рассказал представитель компании Sergek Development Нурбол Амиржан.

С начала года на улицах мегаполиса зарегистрировали почти 200 ДТП с участием мопедистов. В результате погиб один человек, 198 получили травмы, в том числе дети. Практически во всех авариях на двухколёсном транспорте фигурируют доставщики еды. В связи с этим, в полиции призвали руководителей курьерских компаний не быть равнодушными к проблеме и предложили подписать меморандум о сотрудничестве.