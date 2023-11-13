Водитель стрелял из ружья по полицейским в Костанайской области

Мужчину, стрелявшего в полицейских, задержали в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 12 ноября в Карабалыкском районе. Сотрудники полиции в 21:00 на трассе Алматы – Екатеринбург в районе поселка Приуральск заметили УАЗ, двигавшийся без габаритных огней. Поведение водителя показалось стражам порядка подозрительным. На законное требование об остановке транспортного средства водитель не отреагировал и, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет.

Уходя от преследования, он сделал несколько выстрелов в сторону стражей порядка.

Бросив машину, водитель скрылся с места происшествия.

На территории района объявили план “Сирена”, личный состав подняли по тревоге. В ходе розыскных мероприятий пьяный 35-летний житель района задержан с участием специального подразделения ДП Костанайской области в квартире у своей знакомой.

Проводятся следственные мероприятия в рамках начатого досудебного расследования по статье 380-1 УК РК - “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”.

Сотрудники полиции в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал.

По делу изъяты охотничье двуствольное ружьё, патроны и спиртные напитки. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Правонарушитель признан подозреваемым и водворён в ИВС Карабалыкского отдела полиции.

Задержанный ранее привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований полицейских об остановке транспортного средства.



