Водитель стрелял из ружья по полицейским в Костанайской области
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Мужчину, стрелявшего в полицейских, задержали в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл 12 ноября в Карабалыкском районе. Сотрудники полиции в 21:00 на трассе Алматы – Екатеринбург в районе поселка Приуральск заметили УАЗ, двигавшийся без габаритных огней. Поведение водителя показалось стражам порядка подозрительным. На законное требование об остановке транспортного средства водитель не отреагировал и, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет.
Уходя от преследования, он сделал несколько выстрелов в сторону стражей порядка.
Бросив машину, водитель скрылся с места происшествия.
На территории района объявили план “Сирена”, личный состав подняли по тревоге. В ходе розыскных мероприятий пьяный 35-летний житель района задержан с участием специального подразделения ДП Костанайской области в квартире у своей знакомой.
Проводятся следственные мероприятия в рамках начатого досудебного расследования по статье 380-1 УК РК - “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”.
Сотрудники полиции в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал.
По делу изъяты охотничье двуствольное ружьё, патроны и спиртные напитки. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.
Правонарушитель признан подозреваемым и водворён в ИВС Карабалыкского отдела полиции.
Задержанный ранее привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований полицейских об остановке транспортного средства.
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