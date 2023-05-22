Водитель сбил ребёнка и снёс детскую площадку в Алматы

Фото: astanatv.kz

В Алматы во дворе жилого комплекса "Алма Сити" водитель на большой скорости сбил ребенка и снёс детскую площадку. Кадры ЧП зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На видео запечатлено, как машина движется по двору ЖК и сбивает выбежавшего из-за припаркованных авто ребёнка. Водитель выворачивает руль и врезается в детскую площадку. К счастью, других детей рядом в этот момент не было. По словам очевидцев, пострадавшая девочка в жилом комплексе не проживает, приехала в гости. Местные жители говорят, что не раз обращались к чиновникам с просьбой установить лежачий полицейский.

Пострадавшая семилетняя девочка получила травму головы, плеча и ноги. После осмотра врачей её отпустили на амбулаторное лечение. По факту наезда полицейские начали расследование.