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Водитель-"фокусник" из Шымкента менял номера авто прямо в пути, избегая поля зрения видеокамер
В минувшую субботу сотрудники ЦОУ ДП Шымкента получили сигнал через программу "Коргау" о движущемся по Тамерлановскому шоссе автомобиле с подложным номером. На задержание нарушителя инспекторы видеонаблюдения ориентировали экипаж патрульной полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При остановке авто стражи порядка обнаружили в багажнике оригинальный госзнак машины. Из записей с дорожных камер установлено, что транспорт въехал в город с настоящими номерами, а через некоторое время появился в области видимости видеокамер уже с фальшивыми. В отношении 26-летнего водителя Mercedes-Benz составили протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК.
Кроме того выяснилось, что у него имеются неоплаченные штрафы за предыдущие нарушения ПДД на общую сумму свыше 100 тысяч тенге. Полицейскими транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Собранные материалы административного производства направили в специализированный суд.
В полиции отметили, что согласно законодательству, управление авто с заведомо подложными регистрационными знаками наказывается административным арестом до 5 суток и лишением водительских прав на год.
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