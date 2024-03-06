Внеочередную аттестацию прокомментировали в МВД

Глава государства поддержал инициативу МВД о проведении точечной внеочередной аттестации,передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 28 февраля был подписан соответствующий Указ/

Аттестация начнется 1 апреля.

"Главная цель аттестации – это формирование высокоэффективного кадрового резерва для замещения руководящих должностей талантливыми и высокопрофессиональными сотрудниками", – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По словам спикера, это логическое продолжение политики по формированию сервисной модели работы полиции.

"Мы переходим к трансформации кадровой политики. Настало пора комплексно изучить, какие руководители у нас работают на местах, особенно среднего звена. Это делается в целях обеспечения качественного оказания полицейских услуг населению и удовлетворения сегодняшних запросов и ожиданий общества к своей безопасности", – подчеркнул Алекешев.

В целом перечень должностей, подлежащих внеочередной аттестации, составляет всего 6% от всего личного состава. Для проведения аттестации утверждены составы центральной и региональных аттестационных комиссий под председательством министра внутренних дел и его заместителей соответственно. В состав центральной комиссии вошли представители Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции и Комитета национальной безопасности.

Следует отметить, что в составы региональных комиссий представители этих структур вошли впервые. Это направлено на обеспечение объективности, прозрачности, беспристрастности и справедливости принятия решения. Аттестация будет проводиться последовательно.

Этапы: