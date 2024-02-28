Владельцы Telegram-каналов смогут получать 50% от рекламы
Telegram-канал
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В Telegram появится система вознаграждения для владельцев каналов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своём канале, передаёт BaigeNews.kz.
"В следующем месяце владельцы каналов в Telegram смогут начать получать финансовое вознаграждение за свой труд. Каналы вещания в Telegram генерируют триллион просмотров ежемесячно. Сейчас только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламы в Telegram. В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах", - сказано в сообщении.
Дуров уточнил, что выплаты будут проходить в монете Toncoin.
"Это создаст замкнутый круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить Toncoin, либо реинвестировать в продвижение и развитие своих каналов", - написал Дуров.
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