Владельцы Telegram-каналов смогут получать 50% от рекламы

В Telegram появится система вознаграждения для владельцев каналов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своём канале, передаёт BaigeNews.kz.

"В следующем месяце владельцы каналов в Telegram смогут начать получать финансовое вознаграждение за свой труд. Каналы вещания в Telegram генерируют триллион просмотров ежемесячно. Сейчас только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламы в Telegram. В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах", - сказано в сообщении.