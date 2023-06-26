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Фото: Телеграм-канал UKIMET

Вице-министра просвещения уволили с должности

Пресс-служба премьер-министра сообщила о том, что вице-министр просвещения Шолпан Каринова лишилась должности, передаёт BaigeNews.kz

"Постановлением правительства РК Каринова Шолпан Танатовна освобождена от должности первого вице-министра просвещения Республики Казахстан", - говоритсяв сообщении.

Этот пост Каринова занимала с 2019 года.

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Сегодня, 10:35
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