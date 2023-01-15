Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции

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Родители девушек, которые били сверстниц в Алматы, привлечены к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В соцсетях появились два видео с дракой девочек-подростков. По данным полиции, оба противоправных эпизода, роизошли в Алатауском районе Алматы. В обоих случаях фигурируют учащиеся одного из колледжей города.

"Данные факты были выявлены во время мониторинга социальных сетей. В первом случае 15-летние участницы инцидента сообщили, что видео было снято в феврале 2022 года. Вину свою они полностью признали. В отношении матерей девушек составлены административные протоколы по статдьям 127 и 435 КРКобАП. Аналогичные меры воздействия также были приняты в отношении родителей еще трёх девушек, которые 4 января этого года в микрорайоне "Улжан" своей сверстнице нанесли телесные повреждения. Участницы потасовок поставлены на учет и будут находится под контролем инспекторов ювенальной полиции. С ними также была проведена праворазяснительная и профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов", - информировал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Талгат Беркинбаев.

Напомним, ранее в Талдыкоргане после похожего случая, когда видео попало в соцсети, перед судом предстали родители школьниц. Девочек обвиняли в избиении подруги-сверстницы. А в прошлом году по интернету гуляло видео жестокой драки студенток в Атырау.