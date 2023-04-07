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Вертолёты Airbus собрали на заводе в Казахстане
На заводе ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" собраны и переданы заказчикам вертолёты H145 и H125, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службе МИИР РК.
H145 Airbus Helicopters передан МЧС. Модель входит в семейство двухдвигательных вертолётов Airbus.
"Качество винтокрылой техники соответствует действующим стандартам мировых компаний-производителей, а также нормам лётной годности Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Благодаря 5-лопастному несущему винту у H145 были существенно снижены вибрации в полёте, что позволило отказаться от активной системы виброгашения. В результате полезная нагрузка увеличена на 150 килограммов. Вертолёт является самым тяговооружённым в своём классе", - отметил председатель правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг" Темиржан Абдрахманов.
Кроме того, состоялась передача нового вертолёта Н125 авиакомпании ТОО Dala Air. Модель данного типа является частью стратегического плана развития авиационных услуг заказчика.
Задействование вертолетов H145 и H125 планируется на поисково-спасательные работы, полёты для оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий, подсчёт животных, авиационные работы по охране и защите лесного фонда. Судна неприхотливы в эксплуатации, в связи с чем подходят для суровых климатических и географических условий Казахстана, а также адаптированы к полётам в высокогорной местности и в условиях жаркого климата.
Для эффективного управления новыми вертолётами лётный и технический составы авиационных подразделений прошли теоретическое и практическое переобучение.
ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" является единственным предприятием на территории СНГ по сборке и техническому обслуживанию вертолётов Airbus и совместным предприятием АО "НК "Казахстан инжиниринг" и Airbus Helicopters.
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