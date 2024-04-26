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"Важная тема LIVE": Как будут работать на практике нормы закона о бытовом насилии

Сегодня, 17:28
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ISTOCK Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: ISTOCK

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz депутат Сената Парламента РК Жанна Асанова. В прямом эфире мы обсудили с ней поправки в закон о бытовом насилии, которые были приняты в Казахстане совсем недавно. Как изменит закон правовое поле в стране, как его нормы будут применяться на практике и поможет ли он сделать наше общество безопаснее, об этом в нашем видеоинтервью.

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