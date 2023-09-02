Вандала оштрафовали в Астане за разбитую дверь

В одном из заведений Астаны мужчина разбил дверь стоимостью больше полумиллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Нарушителя задержали, суд приговорил его к штрафу в размере 48 300 тенге.

Отмечается, что в Астане с начала августа проводится акция "Стоп, вандал", направленная на сохранение общественного порядка и профилактику правонарушений в общественных местах. Проводятся ночные рейды по районам столицы.

По мелким правонарушениям в Астане составлено 555 протоколов по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство", в том числе за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.