  • 2 Сентября, 07:08
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Вандала оштрафовали в Астане за разбитую дверь

Сегодня, 06:00
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 06:00
Сегодня, 06:00
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Фото: скриншот с видео

В одном из заведений Астаны мужчина разбил дверь стоимостью больше полумиллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Нарушителя задержали, суд приговорил его к штрафу в размере 48 300 тенге.

Отмечается, что в Астане с начала августа проводится акция "Стоп, вандал", направленная на сохранение общественного порядка и профилактику правонарушений в общественных местах. Проводятся ночные рейды по районам столицы.

По мелким правонарушениям в Астане составлено 555 протоколов по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство", в том числе за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Видео: акимат Астаны

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