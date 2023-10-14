В Жетысу микроавтобус сбил насмерть сидевшего на дороге мужчину

Смертельный наезд попал на видеорегистратор авто в Жетысу. Трагедия случилась в ночь на 14 октября в Алакольском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал МВД РК, 41-летний водитель Mercedes Benz 519 CDI на 524 километре трассы Алматы-Оскемен сбил насмерть сидевшего на дороге 51-летнего мужчину. Полицейские выясняют, как погибший оказался ночью на проезжей части.