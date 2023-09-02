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В Уральске снова задержали "короля трамадола"

Сегодня, 16:56
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: pixabay.com

В Уральске по подозрению в мошенничестве задержали Николая Карпова, который называл себя "Королём трамадола", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"В ночь на второе сентября задержан житель Уральска 1976 года рождения по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество)", — говорится в сообщении департамента полиции ЗКО.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

В апреле 2022 года в сети распространилось видео, на кадрах которого житель Уральска Николай Карпов назвал себя "королём трамадола". После вмешательства общественника Аслана Утепова, который сейчас отбывает наказание за мошенничество, полиция задержала героя ролика.

В сентябре 2022 года Карпова вновь задержали. В его машине обнаружили 400 флаконов наркосодержащего препарата "Тропикамид".

Вновь это имя всплыло во время суда над экс-заместителем начальника управления полиции Эдиком Булатовым. Будучи свидетелем, Карпов заявлял, что Булатов предложил ему своё покровительство за семь миллионов тенге. А ещё для беспрепятственного бизнеса, заверял "Кароль трамодола", он ежемесячно отдавал за одну точку по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом.

 

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