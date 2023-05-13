В Уральске автоледи через суд добилась отмены штрафа

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Жительница Уральска Дамира Сманкулова выиграла суд против департамента полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Дамиру Сманкулову оштрафовали за объезд на автомашине глубокой ямы на дороге. Тогда она отказалась подписывать протокол. Ей сказали, что она должна приехать в управление полиции, но женщина отказалась.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что женщине выписали административный протокол по статье 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования". Сумма штрафа составила 17 тысяч тенге. Позже женщина обратилась в суд. На первом судебном заседании Дамира заявила, что не согласна со штрафом и попросила отменить решение. К слову, у полицейского не оказалось видеофиксации нарушения.

12 мая судья административного суда Уральска Ботагоз Баймуханова огласила решение: "Жалобу Сманкуловой удовлетворить. Наложение административного взыскания Асановым — отменить. Производство прекратить в связи с недоказанностью действий состава административного нарушения. На постановление может быть подана жалоба в течение 10 дней".

Судья отметила, что в ходе заседания полицейским не представлены доказательства. В материалах дела имеется рапорт сотрудника, протокол об административном нарушении, где указано, что водитель при перестроении не включил поворотник. Однако не указано, что создал помеху другим участникам движения. Суд руководствовался только доказательствами, представленными на суде.