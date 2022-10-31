В "умном" Акколе запустили уникальный проект по переработке пищевых отходов

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Пилотные установки по переработке органических отходов запустили в Акмолинской области. Французская компания выделила грант на 500 тысяч евро. Теперь в пяти точках Аккольского района стоит специальное оборудование, которое превращает пищевые отходы в компост для сельского хозяйства. Ноу-хау имеет важное значение, ведь проблема раздельного сбора ТБО в регионе стоит остро, тем более, что здесь перерабатывают всего 7 процентов отходов. Корреспондент BaigeNews.kz разузнал подробности.

Почему выбрали "умный" город

Первые договоренности в направлении переработки пищевых отходов начались два года назад. Тогда же, в 2020-м, казначейство Франции выделило 500 тысяч евро, это грант FASEP – Фонда исследований и помощи частному сектору. Эти деньги покрывают стоимость самих установок, также их транспортировку и монтаж в городе Акколь. Разработала их французская компания Syctom, это крупнейший на европейском рынке производитель оборудования по переработке твердых бытовых и органических отходов.

В прошлом году заинтересованные стороны – министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, казахстанский оператор АО "Жасыл Даму", акиматы Акмолинской области и Аккольского района, а также компания -"автор" подписали Дорожную карту.

"Умный" город в Акмолинской области выбрали неслучайно, ведь чаще всего именно здесь впервые внедряют разные инновации. В том числе в сфере экологии. Компостеры установили в пищеблоках пяти организаций – Аккольского и Урюпинского детских домов, сейчас они называются центрами по поддержке детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; медико-социального учреждения; районной больницы и общежития космической станции.

"В столовых всегда остаются остатки еды, сначала их сортируют от бумаги, целлофана, пластика и так далее, – рассказывает председатель общественного фонда "KazakhstanInnovations" Мариям Абишева. Чистые органические отходы загружаются в установку, там есть специальные режимы. И в течение суток все перерабатывается с помощью аэробных бактерий под определенной температурой. На выходе получаются удобрения примерно объемом один к десяти от первоначальной загрузки. То есть выходит десятая часть от "сырья": оно же там сушится, гранулируется.

Новое оборудование спасет полигоны ТБО от пожаров

Полученные удобрения, к примеру, в Аккольском детском доме, будут использовать в теплице. Они приобрели ее, к слову, тоже на грант. Ну, и нельзя не сказать о том, что воспитанники социальных учреждений с детства приучаются к раздельному сбору мусора.

Пилотный проект полезен и с научной точки зрения, утверждает Мариям Абишева. Ожидается, что местные ученые, также школьники и студенты, будут проводить эксперименты: какие отходы загрузили первоначально и какой "продукт" получили в итоге – с каким содержанием микроэлементов. Так опытным методом планируется выяснить путь к наиболее качественному компосту для использования в сельском хозяйстве.

Есть еще один вопрос, который стремится решить этот проект.

"В Казахстане, согласно статьи 351 Экологического кодекса запрещено захоронение пищевых отходов на полигонах ТБО. К сожалению, по факту это все же происходит, но это неправильно. Потому что органический мусор начинает выделять газ метан, он самовозгорается, отсюда регулярные пожары на полигонах. При горении вредные вещества попадают в воздух, почву и поземные воды. И такие небольшие модульные установки – это хороший выход. Потому что вряд ли есть смысл строить большой завод. А на предприятиях, к примеру, есть свои столовые на 300-400 человек, допустим, как "Altyntau Kokshetau", там примерно на тысячу рабочих, или завод "Тыныс". Так вот компании и организации могут сами перерабатывать свои пищевые отходы. И чисто, и удобрения получили, и полигоны от опасного органического мусора уберегли", – рассуждает председатель фонда "Kazakhstan Innovations".

Пункты раздельного приема сырья должны стоять в каждом дворе

Как депутат гормаслихата Мариям Абишева напрямую участвует в решении вопросов в сфере экологии. По ее словам, проблема переработки пищевых отходов в Акмолинской области и Кокшетау стоит остро.

Если в общей массе бытового мусора на органику приходится примерно 30 процентов, то перерабатывается не больше 7%.

"И то благодаря единственной в городе компании, которая размещает пункты раздельного сбора сырья. Таких вагончиков у нас сегодня стоят восемь. Этого мало, но хорошо, что они есть. Все остальное идет на полигон – в нарушение закона", – разводит руками собеседница.

По мнению Абишевой, контейнеры для раздельного сбора мусора должны стоять в каждом дворе.

"Первое, что нам нужно сделать, – создать такую инфраструктуру для населения. Чтобы стояли отдельные контейнеры – для общих отходов, пищевых, пластика, стекла, жестянок, макулатуры. Потом все должно отдельно досортировываться, обеззараживаться, прессоваться и уже утилизироваться на полигонах. Все – по экологическому кодексу. И французские установки – наш первый к такой цивилизации шаг", – заключила эко-общественник.