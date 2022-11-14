open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • В Украине не откроют избирательный участок для выборов президента Казахстана
ria.ru Сегодня, 17:05
140
Фото: ria.ru

В Украине не откроют избирательный участок для выборов президента Казахстана

Казахстанцы, находящиеся в Украине, не смогут там проголосовать на президентских выборах 20 ноября, передает BaigeNews.kz. Казахстан не планирует открывать в этой стране избирательный участок, сообщили в МИД РК. 

Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров отметил, что казахстанцы их Украины могут выехать в Молдову или Польшу. 

"Им нужно заранее сообщить посольству, что они едут туда, и чтобы им подготовили количество бюллетеней", – сообщил Смадияров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента #Украина
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:05
140
Поделитесь:
Наверх