В Украине не откроют избирательный участок для выборов президента Казахстана

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Казахстанцы, находящиеся в Украине, не смогут там проголосовать на президентских выборах 20 ноября, передает BaigeNews.kz. Казахстан не планирует открывать в этой стране избирательный участок, сообщили в МИД РК.

Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров отметил, что казахстанцы их Украины могут выехать в Молдову или Польшу.