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Сегодня, 17:05
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В Украине не откроют избирательный участок для выборов президента Казахстана
Казахстанцы, находящиеся в Украине, не смогут там проголосовать на президентских выборах 20 ноября, передает BaigeNews.kz. Казахстан не планирует открывать в этой стране избирательный участок, сообщили в МИД РК.
Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров отметил, что казахстанцы их Украины могут выехать в Молдову или Польшу.
"Им нужно заранее сообщить посольству, что они едут туда, и чтобы им подготовили количество бюллетеней", – сообщил Смадияров.
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