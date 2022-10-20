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В Украине находятся около 200 казахстанцев — глава МИД
По состоянию на утро 20 октября в Украине могут находиться около 200 казахстанцев. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передаёт BaigeNews.kz.
"В данной ситуации очень трудно собирать информацию. Одно дело, что раньше на учёте состояли 800 граждан, сейчас же, когда идут военные действия, многие граждане покидают страну. Сейчас очень трудно произвести точный расчёт. Но обращения идут, предварительно, консул предполагает порядка 200 граждан", — сообщил Тлеуберди.
По словам главы внешнеполитического ведомства, большинство сотрудников посольства дислоцированы в Польшу, в Киеве остаётся работать казахстанский консул. Вопрос о полной эвакуации посольства пока не стоит.
"Вопрос о полной эвакуации не стоит. Во-первых, вы знаете текущую ситуацию в Украине, и мы не можем подвергать риску жизни наших дипломатических сотрудников, поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцировала в Варшаву, из Варшавы посольство ведёт свою деятельность. Помимо этого, в Киеве остаётся наш консул, который на ежедневной основе принимает наших граждан, которые сейчас находятся в Украине. Там у них много вопросов, также они обращаются за помощью в эвакуации, поэтому говорить о полной эвакуации и закрытии полностью посольства нет причин", — сообщил министр.
Он добавил, что основное количество в случае эвакуации планируют привезти в Казахстан. Покинуть Украину казахстанцы также могут самостоятельно. В пересечении границ Польши и Молдовы казахстанское посольство в Украине оказывает всё необходимое содействие.
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