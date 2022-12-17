В Уганде двухлетний ребёнок остался жив, после того как его проглотил бегемот

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Двухлетнего мальчика проглотил бродячий бегемот, а затем выплюнул обратно. К счастью, ребёнок выжил, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Capital Radio Уганды.

Согласно отчету полицейского Фреда Энанги, инцидент произошёл, когда малыш Пол Йига играл один возле своего дома на берегу озера в городе Катве Кабаторо. Голодный бегемот схватил его своими массивными челюстями.

Ребёнка спас находчивый прохожий Криспас Багонза. Мужчина начал бросать в животное камни, к Багонзе присоединились и другие жители деревни. Бегемот испугался и "отрыгнул" ребёнка обратно.

Малыша, который в тот момент был без сознания, срочно доставили в больницу, а безнаказанный бегемот вернулся в озеро.

К удивлению врачей, после подобного испытания мальчик не только остался жив, но и не получил серьезных травм. Когда малыш пришёл в себя, его отпустили домой с родителями.

Правоохранители, однако, рекомендовали людям, проживающим вблизи озёр и других заповедников, остерегаться бродячих хищников, таких как крокодилы и бегемоты, которые могут напасть на них.