В турнире среди представителей СМИ Qazcontent занял второе место

Фото: BaigeNews.kz

В столице прошел турнир среди представителей СМИ, передает BaigeNews.kz.

В соревнованиях приняли участие 8 команд.

В начале команды были разделены на две группы по жеребьевке.

В группе “А” выступали команды “7 канал”, газета “Айкын”, АО “Qazcontent”, “Комментатор”, в группе “В” - телеканал “Atameken business”, Агентство “Хабар”, газета “Егемен Қазақстан” и центр “Казмедиа".

Из двух команд в полуфинал вышли команды “Казмедиа” - “7 канал”,”Qazcontent” -“Atameken business". А за Гран-при боролись “Казмедиа” и “Qazcontent". Несмотря на то, что очень напряженная игра завершилась двумя сетами, команды не остались без внимания. До конца было неясно, кто из них станет победителем. Однако главный кубок достался "Казмедиа". Второе получило АО “Qazcontent”. Третье место заняли игроки "Atameken business”.

Никто не остался без призов на турнире, который собрал представителей всех СМИ. Команда победителей получила 300 тыс. тенге, команда, занявшая 2-е место получила 200 тыс. тенге. А замыкающая тройку лидеров была награждена на 100 тыс. тенге. Также по 6 номинациям отдельные игроки получили по 40 тысяч тенге.

Стоит отметить, что турнир был посвящен 10-летнему юбилею телеканала "Хабар 24".

SANIK CUP - 2022:

1 место: Казмедиа

2 место: Qazcontent

3 место: Atameken business

4 место: Канал 7

Лучший игрок среди мужчин: Есенбол Имангазы( Хабар)

Лучший игрок среди девушек: Асема Абдраимова( Казмедиа)

Почетная номинация: Аскер Приев (Егемен Казакстан)

Лучший нападающий: Аяулым Канагат (Комментатор)

Лучший перехватчик: Эльдар Аманбаев (Qazcontent)

Лучший пас: Анар Коныс (Айкын)

Специальный приз имени Зейноллы Саник: Фариза Саржанова( Казмедиа)