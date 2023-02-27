В ЦИК показали, как будут выглядеть избирательные бюллетени на выборах в мажилис и маслихаты

Фото: ЦИК РК

В Центральной избирательной комиссии продемонстрировали, как будут выглядеть избирательные бюллетени на внеочередных выборах депутатов мажилиса и маслихатов. Бюллетени для голосования будут разного цвета. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передаёт BaigeNews.kz.

Он пояснил, что каждый бюллетень будет иметь свой окрас.

"С тем, чтобы и голосующие потом не путались, и комиссия, выдавая бюллетени, не перепутала. Да и при подсчёте голосов это будет удобно", — сказал он.

По словам Абдирова, будет изменён также и цвет бюллетеней.

"Во-первых, мы работаем с урной - она остаётся в прежних размерах. Количество бюллетеней возрастает в разы. При этом мы поэксперементировали, посмотрели, что если мы с привычного А4 бюллетеня будем использовать А5 размер. Этот бюллетень вполне читаемый. Строчки для семи, например, если по партийным спискам, то семь строчек, это наименование политических партий на двух языках с окошком для проставления отметки и восьмая позиция - для голосования против всех. И примечания, где объясняется, как надо проставлять отметку. До 16 фамилий, если говорить об одномандатных округах, вполне умещаются, полноценно всё изображается и позволяет совершенно спокойно, без напряжения всё это прочитать. Для людей слабовидящих у нас специальные места оборудуются на участках. Это было до этого на всех выборах, и сейчас тоже. Если надо, и лупа, дополнительное освещение, шрифты брайля и так далее", - уточнил Нурлан Абдиров.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров сообщил, что открепительные удостоверения также будут разного цвета.

"Будет пять разных цветов открепительных удостоверений, это позволит дополнительно придать прозрачности администрированию", - добавил он.

Бюллетень для выбора депутатов мажилиса по партийным спискам.

Форма бюллетеня для голосования выборам депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам.

Избирательный бюллетень для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, избираемых по партийным спискам.

Бюллетени для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, а также маслихатов городов областного значения и районов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что предвыборные теледебаты политических партий состоятся 16 марта на телеканале "Хабар".