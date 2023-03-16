main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В три раза увеличилась торговля Казахстана со странами тюркских государств
pixabay.com Сегодня, 18:50
177
Сегодня, 18:50
177
Фото: pixabay.com

В три раза увеличилась торговля Казахстана со странами тюркских государств

С 2010 по 2022 годы торговля Казахстана со странами Организации тюркских государств (ОТГ) выросла практически в три раза - с 4,5 до 12,9 миллиардов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Миннацэкономики.

"Значение тюркских государств в торговле страны с миром увеличилось с 4,8 процента в 2010 году до рекордных 9,6 процента в 2022-м. Самые высокие темпы роста с 2010 года зафиксированы в торговле с Турцией (в 3,4 раза) и Узбекистаном (в 3,2 раза). С Кыргызстаном, несмотря на членство наших стран в ЕАЭС, товарооборот вырос на 91,8 процента. Наименьший темп роста наблюдается с Азербайджаном – на 3,9 процента", - сказано в сообщении.

Из 12,9-миллиардного товарооборота 74 процента или 9,6 миллиарда долларов состоит из казахстанского экспорта в страны тюркского совета.

Наибольшие поставки осуществляются в Турцию – 4,8  миллиарда долларов (50 процентов) и в Узбекистан – 3,7  миллиарда долларов (39 процентов). Экспорт РК в Кыргызстан в 2022 году составил 745,3 миллиона долларов (8 процентов), в Азербайджан – 375,3 миллиона долларов (4 процента).

26 процентов товарооборота составляет импорт из стран Организации тюркских государств – 3,3  миллиарда долларов.
 
Основным поставщиком товаров в Казахстан являются Турция и Узбекистан. 

"Торгово-экономические отношения Казахстана со странами Тюркского союза начинают иметь всё большее значение для экономики страны. В 2010-2019 годах основными партнёрами республики в торговле были страны Европейского союза, Россия и Китай. Ко второй декаде 21 века на страны Организации тюркских государств приходится практически 1/10 торговли Казахстана. Турция и Узбекистан числятся в пятёрке основных торгово-экономических партнёров, после Италии, Китая и России", - заключили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#торговля #ОТГ #экономика
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:50
177
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх