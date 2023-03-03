В Таразе на территории тюрьмы особого режима возник пожар

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В Таразе случился пожар в тюрьме особого режима. Горело так, что половина города несколько часов жила в нервном напряжении. Все боялись массового побега заключенных. Но ничего такого, как заверили в колонии, не произошло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Оказалось, пожар случился в одном из производственных цехов. Там на 14 квадратах обрабатывали дерево и хранили уже готовые изделия. Огонь быстро перекинулся на крышу, но вовремя был остановлен сотрудниками, а после и пожарными. В колонии заверили, в момент возгорания в цеху никого уже не было. И все отдыхали по своим камерам, которые находятся в другом здании.