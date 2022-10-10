В сёлах нет аптек и больниц: что предлагают глава Минздрава и депутаты?

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Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала депутатам мажилиса о том, что делается для улучшения системы здравоохранения на селе. Депутаты выслушали министра и высказали своё видение развития медицинской помощи сельчанам. Подробности в материале BaigeNews.kz.

В некоторых сёлах нет аптек и больниц

По словам Ажар Гиният, сельчане живут дольше, чем городские жители. Да и рождаемость там немного выше, чем в городе. При этом показатели материнской смертности в аулах ниже, но увеличилось число фактов младенческой смертности в этом году.

Министр перечислила проблемы, которые сегодня есть на селе. В первую очередь, это низкое качество динамического наблюдения, недоступность медицинских консультаций. Пациентов с хроническими патологиями не могут обеспечить дорогими лекарствами. В некоторых деревнях вовсе отсутствуют аптеки. Сельским поликлиникам не хватает более 1,5 тысячи медиков. Около 200 сёл не имеют больниц, в сотнях сёл медорганизации расположены в аварийных зданиях. Наполовину изношены объекты ПМСП.

Врачам выделяют подъёмные пособия - около одного-двух миллионов тенге, в некоторых сёлах - до трёх-пяти миллионов. Но нужна ещё и социальная поддержка врачей.

В 2022 году в сёла направили около трёх тысяч медиков. Ажар Гиният считает, что акиматы должны работать в этом вопросе совместно с Минздравом. Но есть сёла, где помощь оказывают не хуже, чем в областных центрах, к примеру, в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

На качество и доступность медуслуг негативно повлияла пандемия. Чтобы это исправить, в сёлах масштабно проводят скрининги.

"С 15 сентября в центральных районных больницах Абайского района Карагандинской области, Аршалынского района Акмолинской области и Енбекшиказахского района Алматинской области проводится пилотный проект. С 20 октября профилактические осмотры в сёлах будут проводиться по всей стране. Эти осмотры направлены на выявление ранних стадий заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний желудка и почек", - отметила Ажар Гиният.

При этом 1,5 миллиона сельчан не охвачены ОСМС.

Касым-Жомарт Токаев поручил модернизировать сельское здравоохранение. Министр отчиталась, что будут обеспечивать мединфраструктуру в сёлах, достроят объекты ПМСП там, где это необходимо. Больше людей охватят скринингами и обследованиями.

В межорайонных больницах организуют пять центров с современным оборудованием. На улучшение системы здравоохранения на селе нужно более 200 миллиардов тенге.

Нельзя готовить медиков за несколько месяцев

Мажилисмен Беккали Тургаев отметил, что положение дел на селе не самое лучшее. Он задался вопросом, почему не строят стационарные больницы независимо от числа сельчан. Подчеркнул проблему дефицита кадров. Министр согласилась с ним, что вопрос кадров сегодня весьма актуальный.

"Отработка длится три года после окончания вуза. Сейчас эта норма полноценно не работает, потому что многие молодые специалисты выплачивают выделенные деньги и уезжают в другие регионы. Нужно повышать подъёмные. Во время пандемии мы не чувствовали дефицита врачей в ковидных стационарах, потому что хирургам и другим квалифицированным специалистам увеличили доплаты. Поэтому мы должны увеличить социальную поддержку в сёлах. Для этого нужно внести изменения в законы", - ответила Ажар Гиният.

Депутат Айгуль Нуркина считает, что решением проблемы может стать возрождение первичной специализации врачей. Минздрав предложил краткосрочные обучающие курсы для медиков, чтобы они могли получить дополнительную специальность.

"Вы обещали сделать это во втором квартале 2022 года, однако уже октябрь. И пока изменений здесь мы не видим. Когда Минздрав осуществит задуманное?" - поинтересовалась мажилисвумен.

Министр ответила, что подготовка медицинских специалистов непростой и долгий процесс. Готовить их за три месяца, по мнению, Ажар Гиният - неприемлемо.

"Это моя принципиальная позиция. С каждым годом депутаты, население говорят о необходимости улучшить качество медпомощи. Подготовка специалистов за короткое время и создаёт жалобы и впечатление об уровне казахстанской медицины. Во всём мире врачей готовят по 10-12 лет. Дальше идут ещё годы обучения базовым требованиям, клинике, узким специальностям, клиническому мышлению и аналитике. Как обучить терапевта за три месяца? Кардиолога? А потом мы жалуемся, что кардиологи не имеют подходящей квалификации.

Поэтому в условиях нехватки врачей мы рассматриваем сертификационные курсы и утвердим их в рамках одного профиля. Если хирург захочет стать травматологом, мы посмотрим, какие он специальности по образовательной программе прошёл, а какие должен пройти. Если это будет программой, он должен пройти за шесть-восемь месяцев или за год. Врачи должны быть подготовлены всесторонне и готовыми лечить по тому профилю, который они выбирают. Поэтому я категорически против подготовки за несколько месяцев", - высказала свою позицию Ажар Гиният.

Не случится ли так, что больницы построят, а врачей не будет?

Мажилисвумен Лариса Павловец согласилась, что одна из проблем - это острая нехватка кадров, а именно врачей на селе.

"Дефицит врачей в стране составляет семь тысяч. 1700 врачей не хватает на селе. К сожалению, вами не услышаны, наверное, боль, чаяния сельского населения по оказанию своевременной медпомощи. Они были услышаны президентом через национальный проект "Модернизация села". По вашим прогнозным расчётам, вновь вводимые объекты - это 655 объектов ПМСП и 32 многопрофильные районные, центральные больницы, дополнительно ещё нужно будет 309 медработников и 293 узкопрофильных врачей. Мы обеспокоены тем, что объекты будут построены, а нужных кадров не будет. И трудоустройство выпускников медвузов на селе не достигает результатов. Скажите, какие вы предпринимаете меры по обеспечению новых объектов необходимыми кадрами?" - задала она вопрос министру.

Ажар Гиният уточнила, что на селе не хватает 1700 медработников, из которых 733 единицы - это средний медперсонал.

"Мы провели анализ, когда готовили проект модернизации сельского здравоохранения. Чтобы реализовать 32 многопрофильных специализированных медцентра, а также врачебные амбулатории, нужно 544 врача, 249 средних медработников. Как начали разрабатывать нацпроект, с регионами мы прорабатываем вопрос, чтобы готовить с сегодняшнего дня. Медорганизации ПМСП - 200 новых объектов, в основном медпункты, фельдшерско-акушерские пункты, это средние медработники. По стране 91 медколледж, в некоторый регионах их два-три. И свой регион они покрыть могут. Поэтому мы с регионами работаем, они выделяют гранты из бюджета, чтобы они покрывали именно эти проекты в рамках модернизации сельского населения", - ответила министр.

В области строят престижные объекты, а в селе больницы 20 лет ремонта не видели

Депутат Альберт Рау посоветовал не забывать о национальном проекте "Ауыл - ел бесігі", ведь медицина на селе тесно связана с инфраструктурой в целом.

"Согласитесь, если не будет воды, что в больнице, что у врача дома, то мы не добьёмся ни закрепления кадров, ни качественного оказания медуслуг. Поэтому хотелось бы, чтобы как мы договаривались с вами, прежде всего, райцентры к 2025 году все стандарты выполнили. Что под этим подразумевается? Конечно, не только наличие центральной районной больницы, но и полный спектр услуг, который должны оказывать. Я полностью поддерживаю мысль по многопрофильным центральным районным больницам, потому что я всегда говорил, что Аркалык – это центр не просто района, это центр целого Тургайского региона, да плюс участие Акмолинска, как исторически оно было, люди так продолжают туда ездить. Конечно, его надо оснастить должным образом. Но, уважаемый министр, давайте мы все-таки сделаем скрининг всех районных больниц на соответствие элементарным стандартам. Я не понимаю, когда в области строятся престижные объекты, а больницы же 20 лет ремонта не видели", - высказался Альберт Рау.

Поднял он и вопрос условий работы медиков. И предложил в рекомендациях к обсуждению отметить, чтобы к 2025 году все районные больницы довели до приемлемого состояния.

Также депутат отметил негативную ситуацию со скорой помощью на селе.

"Говорят же, смерть одного человека – это трагедия, смерть 100 человек – это уже статистика. Давайте не будем заниматься статистикой, а все-таки решим в рамках национального проекта, как этот золотой час распространить на всех сельских жителей", - попросил депутат.

Депутат Бауржан Сартбаев считает, что меры Минздрава в основном направлены на то, чтобы устранить последствия заболеваний, на борьбу с ними.

"Сейчас во многих странах мира и медицине будущего наблюдается тенденция, когда усилия направлены на исследование причин заболевания, их устранение, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Поэтому я бы хотел внести предложение Минздраву учитывать это, может быть разработать специальную программу, которая приведёт к тому, что появятся новые работники в этой сфере. И если это приведёт к тому, что улучшится состояние здоровья населения, это во многом сократит расходы на медицину", - сказал Бауржан Сартбаев.

Нужно брать на карандаш каждого медика в селе

На заседании выступила и депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова. Чтобы избежать нехватки врачей в новых медицинских объектах, она предложила создать календарный план. Но для этого нужно провести тщательную ревизию нехватки медиков. Также она добавила, что объекты должны быть в шаговой доступности. У каждого объекта должен быть свой земельный участок, инфраструктура с учётом климата. К каждому объекту закрепить должностное лицо.

По её мнению, в решении проблем на селе нужен единый алгоритм по работе с пациентами, состоящими на диспансерном учете, с сельчанами из группы риска. Для этого необходимы ежеквартальные выездные комплексные обследования узкопрофильными врачами для точечной медпомощи, особенно в отдалённых сёлах.

Необходимо уже везде внедрять телемедицину, считает депутат. Так, высококвалифицированные специалисты смогут помогать коллегам из села. Для этого, конечно, нужен хороший Интернет.

Обеспечение лекарствами - ещё один актуальный вопрос.

"В ряде малочисленных и отдалённых населённых пунктов нет ни одной аптеки. В целях решения этой проблемы буквально весной депутатским корпусом внесены изменения в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения". Теперь организациям здравоохранения предоставлено право реализации лекарств жителям сельских населённых пунктов. Считаем необходимым Фармконтролю провести проверку фактической реализации принятых норм", - сказала Джамиля Нурманбетова.

За бортом ОСМС сельчане оказываются из-за специфики условий трудоустройства на селе - сезонности. Поэтому им нужно предоставить альтернативные места для работы.

Проект "С дипломом в село", по мнению депутата, не даёт нужного результата. В 2021 году только треть молодых специалистов, поехавших в село, получили подъёмные. В Актюбинской области 32 медика и вовсе оказались без соцподдержки.

"Стимулировать медработников нужно достойными условиями труда и социальной поддержкой выпускников, приезжающих в сёла. Нужно брать на карандаш каждого прибывшего медика", - считает депутат.

Также можно создать график подготовки медработников, считает депутат. Нужен целевой образовательный ваучер. Акимат должен определить желающих получить медобразование из числа школьников старших классов. Они должны будут получить этот ваучер либо льготы. Но взяв на себя обязательства, вернуться после учёбы в родное село.

В целом, депутат считает, что Минздрав должен работать по принципу "нового хозяйственного механизма", чтобы Минздрав и акиматы тесно взаимодействовали.