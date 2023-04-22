В столице ограничат движение из-за ремонта на транспортной развязке

Фото: foto-ram.ru

В Астане начинают средний ремонт дорожного полотна по транспортной развязке улица Р. Кошкарбаева – проспект Аль-Фараби, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Будут перекрыты правосторонние съезды в направлении жилого массива Железнодорожный, а также подъем со стороны проспекта Аль-Фараби в направлении улицы Р. Кошкарбаева.

В связи с этим с 22 по 26 апреля на этих участках полностью перекроют движение для автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.