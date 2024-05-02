В Шымкенте и Туркестанской области снизили тарифы на электроэнергию для бизнеса

ТОО "Энергопоток" подало уведомление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Туркестанской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц Шымкента и Туркестанской области на 12,4 процента, передаёт BaigeNews.kz.

В денежном выражении снижение произойдёт с 42,23 тенге до 37,00 тенге за киловатт.

"Сниженный тариф вводится в действие с 1 мая. Он будет действовать для более 32 000 абонентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) региона. Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергией для нерегулируемых энергоснабжающих организаций (НЭСО)", - сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.

Данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города и области) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО "Энергопоток"), что привело к увеличению объёма предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению самого тарифа.