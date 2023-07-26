В Шымкенте бетономешалка протаранила восемь машин, есть пострадавшие

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Авария произошла на пересечении улиц Рыскулова и Казиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

Водитель бетономешалки въехал в восемь стоящих у светофора автомобилей.

Очевидцы предположили, что у виновника аварии отказали тормоза. В результате мужчина, который был за рулём автомобиля Mazda, получил серьёзные травмы. Его госпитализировали. Остальные участники ДТП отделались лёгкими ушибами.

Всем автомобилям нанесён серьезный материальный ущерб.

На месте аварии образовалась пробка протяжённостью около двух километров. Сотрудники дорожной полиции растащили автомобили и теперь выясняют все подробности произошедшего.