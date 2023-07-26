  • 26 Июля, 15:28
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Шымкенте бетономешалка протаранила восемь машин, есть пострадавшие
pxhere.com/иллюстративное фото Сегодня, 14:57
141
Сегодня, 14:57
141
Фото: pxhere.com/иллюстративное фото

В Шымкенте бетономешалка протаранила восемь машин, есть пострадавшие

Авария произошла на пересечении улиц Рыскулова и Казиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

Водитель бетономешалки въехал в восемь стоящих у светофора автомобилей. 

Очевидцы предположили, что у виновника аварии отказали тормоза. В результате мужчина, который был за рулём автомобиля Mazda, получил серьёзные травмы. Его госпитализировали. Остальные участники ДТП отделались лёгкими ушибами.

Всем автомобилям нанесён серьезный материальный ущерб.

На месте аварии образовалась пробка протяжённостью около двух километров. Сотрудники дорожной полиции растащили автомобили и теперь выясняют все подробности произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:57
141
Поделитесь:
Наверх