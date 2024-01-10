Движение для всех видов автотранспорта закрыли в семи областях Казахстана

В Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыли движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог республиканского значения в 7 областях. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 706 единиц техники и 1355 человек", - говорится в сообщении.

Акмолинская область – 1 участок

1. "Екатеринбург - Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы -гр.Карагандинской обл. – 61 км.

Актюбинская область – 1 участок

1. "Самара-Шымкент" км. 1153-1240, уч. п.Иргиз-гр.Кызылординской обл. – 87км.

Жетысуская область – 1 участок

1. "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Карагандинская область – 3 участка

1. "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-

с.Новостройка – 16 км.

2. "Екатеринбург - Алматы" км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау – 73 км.

3. "Екатеринбург - Алматы" км. 1426-1446, уч. ПВП Темиртау-г.Темиртау – 20 км.

Костанайская область – 1 участок

1. "Жезказган-Петропавловск" км. 253-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 82км.

Кызылординская область – 1 участок

1. "Самара-Шымкент" км. 1240-1657, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Жосалы – 417км.

Северо-Казахстанская область – 1 участок

1. "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км. 65-194, уч. с.Возвышенка-с.Киялы – 129 км.