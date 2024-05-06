В селе ВКО огороды и хозпостройки падают в Иртыш

В ВКО в селе Прапорщиково у владельцев жилых домов, стоящих у обрыва, огороды и хозпостройки падают в Иртыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В опасной близости от обрыва оказались и несколько опор линии электропередачи.

Два года назад журналисты редакции запечатлели нависающий над обрывом уличный туалет. Позже объект вместе с несколькими хозпостройками рухнул с обрыва и уплыл.

В этом году ситуация обострилась в связи с весенними паводками и резким подъёмом уровня воды в реке.

"За неделю в воду у соседей уже упало шесть метров от огорода. Живу здесь уже три года, а мой сосед пять лет назад купил дом в кредит и платит его до сих пор, но у него практически полностью обрушился огород и до дома осталось всего 10 метров. Мы эту тему поднимали неоднократно и нам обещали укрепить берег, но до сих пор этого не сделали. В этом году нам было ужасно страшно, Иртыш сильно поднялся", – говорит местная жительница Наталья.

Фото: yk-news.kz

По версии жителей, в 2018 году на данном участке велась добыча гравия, стояла баржа. И в связи с проведенными работами русло было изменено и после этого берег начал активно осыпаться, считают сельчане.

"В настоящее время угрозы домам нет! Десять участков находились в зоне риска, вода приблизилась к огородам. Если вода близко подойдёт к постройкам, то мы можем переселить жителей в дома, построенные по программе "Одноэтажный восток" в Глубоком. В понедельник я планирую провести анкетирование среди жителей этих домов, сделать подворовой обход, чтобы выяснить, кто из них согласен на переселение. В настоящее время работы по берегоукреплению провести невозможно, уровень воды в Иртыше большой. Как только вода спадёт, мы привезём специальную технику и будем проводить работы по углублению и берегоукреплению", – сообщил аким Иртышского сельского округа Ерлан Жумагулов.

По его словам, действительно проблема с обрушением берега началась несколько лет назад. В половодье значительно увеличивается уровень воды в Иртыше, однако заключение о причинах разрушения береговой линии должны дать специалисты.