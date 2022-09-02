В рейтинге миролюбивых стран Казахстан потерял сразу 29 позиций за год

Фото: pixabay.com

В рейтинге миролюбивых стран 2022 года Казахстан оказался на 97-м месте из 163 в мире. Индекс РК составил 2,071. По сравнению с прошлым годом страна потеряла сразу 29 позиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Эксперты рейтинга отмечают, что в течение многих лет Казахстан считался самой мирной страной в Центральной Азии. Однако в последние годы количество и острота протестов резко увеличились. Несмотря на обещания правительства ослабить ограничения на свободу собраний, в праве протестовать власти РК часто отказывают, а протесты, если они возникают, подавляются.

Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказались Молдова, Армения, Узбекистан и Кыргызстан, ниже — Туркменистан, Беларусь, Азербайджан, Украина и Россия.

Самыми миролюбивыми странами признаны Исландия, Новая Зеландия и Ирландия, худшие показатели — у Афганистана.

Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, — так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры.