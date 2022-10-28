В регионах назначили представителей Уполномоченного по правам человека РК

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Распоряжением Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой назначены представители омбудсмена в ряде областей, а также в Астане, Алматы и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам человека в РК.

Сообщается, что к работе уже приступили представители Уполномоченного по правам человека в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, городах Алматы, Астана и Шымкент. Конкурсные мероприятия продолжаются в Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и Жетісу.

В 2022 году представительства Уполномоченного будут функционировать в 17 регионах Казахстана. Ещё в трёх областях, Улытауской, Абайской и Алматинской, представительства откроются в 2023 году после завершения соответствующих процедур.

Отмечается, что представители являются государственными служащими и назначены в порядке, установленном законом РК "О государственной службе".

Напомним, должность представителя уполномоченного по правам человека в РК учреждена для обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на всей территории Казахстана, а также для того, чтобы сделать обращение граждан к уполномоченному более доступным, особенно в сельской местности.

"Представители наделены широкими полномочиями по обращению в органы государственной власти, в правоохранительные и судебные органы для восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию нормативных правовых актов Республики Казахстан, поощрению и продвижению прав и свобод граждан в регионе. К представителям могут обращаться граждане Республики Казахстан и находящиеся на ее территории иностранцы и лица без гражданства, либо их представители", - говорится в сообщении.

Со списком и контактными данными представителей можно ознакомиться по ссылке.