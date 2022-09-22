В Петропавловске откладывается начало отопительного сезона

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Отопительный сезон в Петропавловске обещали начать 20 сентября, но из-за хорошей погоды перенесли данное мероприятие на неопределенное время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как известно, отопительный сезон в областном центре начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх-пяти дней устанавливается на отметке +10 градусов. Тогда в акимате города подписывают соответствующее постановление и Петропавловск постепенно, в соответствии с графиком начинают подключать к отоплению.

Сейчас на улице значительно теплее. И по информации пресс-службы акимата города подобное постановление еще не подписали. А значит отопительный сезон начинать рано. Правда многие петропавловцы так не считают, ведь в квартирах уже довольно прохладно. Да и вообще, этой осенью отопление здесь ждут с особым интересом и трепетом. Как известно, из-за обрушения одной из дымовых труб есть опасения, что тепло в квартиры будет поступать в ненадлежащем количестве. А вот энергетики, напротив, заявляют о полной готовности.

"Мы готовы начать отопительный сезон, как только будет подписано постановление акимата. Еще раз акцентируем внимание на том, что работы на Петропавловской ТЭЦ-2 не помешают его старту", - заявили в пресс-службе АО "Севказэнерго".



