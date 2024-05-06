В Петропавловске началась оценка пострадавших от наводнения домов

Эксперты по оценке ущерба посещают ранее затопленные дома Петропавловска. Специалисты уже проверили более сотни жилых построек и провели техническое обследование 220 домов, передаёт BaigeNews.kz.

Вода от дома Андрея Татаринцева, живущего в микрорайоне Подгора, отошла недавно. Он расположен недалеко от дамбы, которая каждый год защищала местные постройки о наводнения. Но этой весной объёма пришедшей воды оказалось намного больше. Произошёл перелив и за считанные часы практически весь микрорайон оказался затоплен.

Сейчас от уюта в большом и светлом доме Андрея не осталось и следа. Но мужчина не теряет оптимизма и уверяет, что все возможно восстановить. Во время паводка он успел спасти всю мебель. Но пострадали стены дома и пол. Говорит, рад тому, что сам дом остался на месте. Сегодня его осматривал специалист по оценке ущерба. О подсчитанном уроне сообщат позже.

"Оценщики посмотрели все. Мебель у меня на втором этаже. Ребята помогли, спасибо большое, убрали. Холодильник все тоже убрали. Стены - гипсокартонн, ДСП пострадало немного. Ну, и пол немножко. Деревянный пол, сверху ДСП, и линолеум. Там повздувалось. Дом и стены на месте. Шпальный дом. У некоторых дома вообще уплыли, сломались или накренились. Соседи недавно построились и их дом тоже уплыл. Так что надо радоваться тому, что есть. Все лето уйдёт на восстановление дома. Средств надо будет много", - считает Андрей Татаринцев.

В Петропавловске работают семь оценочных компаний. Они распределены по улицам и посещают дома по мере отхода большой воды. Свои ранее затопленные участки впервые после потопа владельцы посещают только в присутствии специалистов.



В двухсот двадцати домах в пострадавших микрорайонах Петропавловска уже провели техническое обследование. В ста двадцати оценили ущерб.

"В комиссию входят специалисты акимата, полиции, технического обследования и оценщики. Далее уже будут проводится работы по выплате. Если дом не подлежит для жилья, то жителям будет восстанавливаться, будет предоставляться альтернативное жилье. Квадрат на квадрат. Сумма до 22,7 млн. В случае, если дом подлежит восстановлению, то акимат может предоставить строительную компанию, которая будет заниматься восстановлением. А если жители не согласны, то они могут самостоятельно произвести ремонтные работы. В таком случае им предоставят сумму, согласно проведённой оценке. А через полгода жители должны предоставить отчёт о проделанном ремонте в органы", - пояснила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Тем временем продолжается строительство новых частных домов для пострадавших от паводка. На их возведение общественный фонд "Қазақстан халқына" выделил 100 млрд тенге.

"Новые типовые дома строятся из газоблока. Будут состоять из трёх комнат, площадью в 80 квадратных метров, отопление - печное. Сдаваться будут в чистовой отделке. Площадь самого участка - 10 соток. На площадке работают 10 стройкомпаний. В микрорайон подведено водоснабжение и электросети. Стройка началась 24 апреля. В проекте указан срок окончания - 2 июня. За качеством строений следит ТОО "Управление капитального строительства СКО". После окончания строительства если компания найдёт нарушения, то застройщик в короткие сроки должен устранить недочёты. Чтобы жители могли переехать в дома", - уточнила пресс-секретарь Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области Майгуль Елемесова.

Гарантийный срок новых домов составит два года после заселения. Планируется для пострадавших построить ещё 400 частных домов за счёт средств меценатов.

Другая альтернатива для жителей, которые из-за паводка потеряли свои дома - благоустроенные квартиры. Местным исполнительным органом создан пул из 204 квартир, которые будут представлены горожанам на выбор.

Кроме того, расширился алгоритм выдачи единовременной помощи в 100 МРП. Теперь на выплату могут рассчитывать и владельцы затопленных дачных участков, на которых располагались домики. А также жители вторых и третьих этажей зданий, даже если затопило только первый.

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