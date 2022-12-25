В Петропавловске дедушку обязали платить внукам алименты с пенсии

В областной прокуратуре рассказали, что судебным приказом от 1 июня 2021 года с К.Т.Е. в пользу К.А.Х. взысканы алименты на несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно. Однако должник свои обязательства не исполнял, в связи с чем образовалось задолженность в размере 3,7 млн тенге.