В Павлодарской области вынесли приговор ОПГ, помогавшей компаниям уклоняться от налогов
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Члены ОПГ за вознаграждение помогли предпринимателям уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Доказано, что лидер ОПГ и девять ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение четырёх лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 миллиардов тенге. Услугами данной преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию", - сообщили в Агентстве по финмониторингу.
Регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на 560 миллионов тенге, а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением 580 миллионов тенге.
"Приговором суда лидер ОПГ приговорен к восьми годам лишения свободы, остальным ее членам назначено наказание от трёх до восьми лет лишения свободы", - рассказали в АФМ.
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