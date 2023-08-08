В Павлодарской области вынесли приговор ОПГ, помогавшей компаниям уклоняться от налогов

Члены ОПГ за вознаграждение помогли предпринимателям уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Доказано, что лидер ОПГ и девять ее членов оформили на подставных лиц 26 аффилированных компаний, от имени которых в течение четырёх лет выписали фиктивные счета-фактуры на сумму более 18 миллиардов тенге. Услугами данной преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию", - сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на 560 миллионов тенге, а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением 580 миллионов тенге.