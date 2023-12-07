В Нацфонде перестали работать стабилизационная и сберегательная функции

Две функции перестали работать в Национальном фонде РК - стабилизационная и сберегательная. Об этом заявили аналитики инвестиционного банка Halyk Finance, передаёт BaigeNews.kz.

Нацбанком было выпущено "Экономическое обозрение", где вышла статья под названием "Суверенные фонды благосостояния: инвестиционные цели и стратегическая аллокация активов". В статье проведен анализ инвестиционных стратегий, а также сравнительный анализ подходов управления активами суверенных фондов с целью дальнейшего развития процесса управления активами Нацфонда.

"Мы полностью поддерживаем то, как Нацбанк улучшает управление валютными активами Нацфонда, однако в статье наше внимание привлекло утверждение Нацбанка о превалировании стабилизационной функции Нацфонда над сберегательной в последние годы. Мы не согласны с данным утверждением и считаем, что в последние годы в Казахстане перестала работать стабилизационная функция Нацфонда, что, в свою очередь, вызвало проблемы в работе и его сберегательной функции", - говорится в сообщении банка.

В соответствии с законодательством Казахстана Нацфонд имеет две функции. Во-первых, это сберегательная функция, что означает сбережение финансовых ресурсов государства посредством формирования накоплений для будущих поколений. Во-вторых, это стабилизационная функция, что означает снижение зависимости государственного бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.