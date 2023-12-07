В Нацфонде перестали работать стабилизационная и сберегательная функции
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Две функции перестали работать в Национальном фонде РК - стабилизационная и сберегательная. Об этом заявили аналитики инвестиционного банка Halyk Finance, передаёт BaigeNews.kz.
Нацбанком было выпущено "Экономическое обозрение", где вышла статья под названием "Суверенные фонды благосостояния: инвестиционные цели и стратегическая аллокация активов". В статье проведен анализ инвестиционных стратегий, а также сравнительный анализ подходов управления активами суверенных фондов с целью дальнейшего развития процесса управления активами Нацфонда.
"Мы полностью поддерживаем то, как Нацбанк улучшает управление валютными активами Нацфонда, однако в статье наше внимание привлекло утверждение Нацбанка о превалировании стабилизационной функции Нацфонда над сберегательной в последние годы. Мы не согласны с данным утверждением и считаем, что в последние годы в Казахстане перестала работать стабилизационная функция Нацфонда, что, в свою очередь, вызвало проблемы в работе и его сберегательной функции", - говорится в сообщении банка.
В соответствии с законодательством Казахстана Нацфонд имеет две функции. Во-первых, это сберегательная функция, что означает сбережение финансовых ресурсов государства посредством формирования накоплений для будущих поколений. Во-вторых, это стабилизационная функция, что означает снижение зависимости государственного бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.
"Сейчас представители правительства утверждают, что вложения денег Нацфонда в облигации ФНБ "Самрук-Казына" и в акции НК "КазМунайГаз" представляют собой такие же инвестиции, какие Нацфонд осуществляет в иностранные активы для исполнения сберегательной функции. Однако, по нашему мнению, это полностью неверное утверждение.
Как мы уже не раз отмечали, по факту, покупка Нацфондом облигаций и акций отечественных государственных компаний представляет собой внебюджетное финансирование экономики Казахстана из Нацфонда, что полностью противоречит стабилизационной функции Нацфонда. Также, такая практика грубо нарушает принципы подотчётности всех государственных финансов Казахстана парламенту, а значит – всему обществу", - говорится в сообщении.
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