Сколько детей родилось в Казахстане с начала 2023 года

За 10 месяцев 2023 года в Казахстане родилось 330 тысяч детей. Об этом на брифинге СЦК сообщил вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"За последние 5 лет численность населения Казахстана увеличилась на 8,8%. При этом численность детей составила 6,6 млн детей", — сказал он.

По словам Есенбаева, в прошлом году в республике родилось более 400 тысяч детей.

"За 10 месяцев текущего года родилось 330 тысяч детей", — проинформировал вице-министр здравоохранения.

Также по данным Минздрава, в стране действует 250 родовспомогательных организаций, из них 39 перинатальных центров, в которых оказывается помощь новорожденным с массой тела от 500 грамм и выше.