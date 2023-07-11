В МИИР утвердили стоимость проезда по БАКАД

Фото: пресс-служба МИИР РК

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) утвердили ставки платы за проезд по БАКАДу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оnline.zakon.kz. Соответствующий приказ подписал глава ведомства. Документ вводится в действие с 21 июля.

Согласно утверждённым тарифам, стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа составит:

Для легковых авто - 0,07 МРП, или 241,5 тенге.

Для автобусов до 16-ти пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъёмностью до 2,5 тонны - 0,08 МРП, или 276 тенге.

Для автобусов до 32-ух пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъёмностью до 5,5 тонны - 0,14 МРП, или 483 тенге.

Для автобусов от 32-ух пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъёмностью до 10 тонн - 0,16 МРП, или 552 тенге.

Для грузовых автомобилей грузоподъёмностью от 10 тонн до 15 тонн - 0,2 МРП, или 690 тенге.

Для грузовых автомобилей грузоподъёмностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельных тягачей - 0,22 МРП, или 759 тенге.

Также документом предусмотрено приобретение абонементов на один месяц и на один для указанных категорий транспортных средств.

Официально движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге открыли 16 июня. Его строительство велось три года и завершилось раньше срока.