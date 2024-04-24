В Мангистау лиц с инвалидностью заставляли просить милостыню

В рамках реализации пилотного проекта "Город без барьеров" прокуратурой Мангистауской области выявлен факт незаконного удержания лиц с инвалидностью в целях принуждения их к попрошайничеству, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях пресечения незаконной деятельности Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых 22.04.2024 года на территории города Актау задержаны лица, причастные к совершению правонарушений. По данному факту Департаментом полиции начато досудебное расследование по п.п. 1, 6 ч.2 ст.128 УК РК", - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.