В Мангистау лиц с инвалидностью заставляли просить милостыню
Сегодня, 13:36
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Сегодня, 13:36Сегодня, 13:36
123Фото: islam.ru
В рамках реализации пилотного проекта "Город без барьеров" прокуратурой Мангистауской области выявлен факт незаконного удержания лиц с инвалидностью в целях принуждения их к попрошайничеству, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В целях пресечения незаконной деятельности Управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых 22.04.2024 года на территории города Актау задержаны лица, причастные к совершению правонарушений. По данному факту Департаментом полиции начато досудебное расследование по п.п. 1, 6 ч.2 ст.128 УК РК", - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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