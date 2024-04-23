Хочу верить тебе: переписку Нукеновой и Бишимбаева зачитали в суде

На суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой продолжается осмотр сотового телефона подсудимого Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В галерее устройства найдены скриншоты переписок Нукеновой и Бишимбаева.

15 июля 2023 года Нукенова написала супругу:

"Ладно, не суждено нам быть вместе. Прощай. Зла не держу, но больше не люблю. Часть своего сердца вырываю и делаю delete. Урод моральный". "Я сейчас взломаю дверь. Возьми трубку". "Я уеду". "Ты столько всего сделал для меня. Собираю все вещи и украшения и понимаю, что всё это ты. Спасибо тебе за всё. Я знаю, что был честным, искренним. Жаль, что так вышло, не оценили друг друга".

Бишимбаев в ответ написал, что "всё хорошо, а будет ещё лучше у нас".

Бишимбаев: Давай оставим между нами уважение и дружбу.

Нукенова: У меня ничего не было, когда мы встретились.

Нукенова: Дома так хорошо. Наконец-то мне спокойно. Я поеду с Аннушкой встречусь, Айлушой. Пока ты в Алматы, я поживу здесь. Я так поняла, что ты не против. За это время, как и договорились, всё обдумаем и примем рациональное решение. Я хочу немного успокоиться, побыть одной, обрести почву под ногами в виде недельной стабильности без ссор и побегов.

Бишимбаев: Хорошо.

Нукенова: Ладно, не до меня.

Бишимбаев: Я на гольфе. С людьми новыми знакомимся. Очень было интересно.

Нукенова: Молодец. Интересного вечера тебе с интересными людьми.

17 июля 2023 года Нукенова написала Бишимбаеву следующие сообщения:

Нукенова: Можешь набрать меня. Привет. Я люблю тебя. Прости меня. Вернись домой. Больно мне на душе. Если сможешь простить меня и понять, вернись. Я тоже всё прощаю тебе. Если можно что-то исправить, я хочу всё исправить. Если не сможешь и не веришь, тогда я поживу здесь, пока тебя нет. Не хочу ехать домой, видеть родителей. Соберусь морально, начну работать, сниму квартиру. Знаю, что глупо уходить, возвращаться и просить прощения. Просто я сдаюсь, мне плохо без тебя. Я люблю тебя. Очень скучаю и ценю все твои старания. Поэтому хочу начать всё заново. По крайней мере попытаться постараться. Кто знает, вдруг получится и будем счастливы.

Нукенова: Я не хочу остаться одинокой. А полюбить больше не смогу кого-то. Я много раз возвращалась, всё прощала. Ты теперь пойми, прости, вернись ко мне. Если честно, я уходила потому что начиталась всего, что нарцисс всегда будет вас обесценивать. За романтичным периодом опять настанет расшатывание. Проанализировав наш брак, я поняла, что всё по кругу происходило. Докажи мне, что это не так, что ты можешь любить, быть верным, честным, заботливым, Я докажу тебе, что буду хорошей женой. Сделаю тебя самым счастливым. Я не хочу верить этим статьям и этим книгам. Хочу верить тебе. Хочу оправдать доверие друг друга.