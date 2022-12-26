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  • В Курчатове впервые за 23 года прибыло молодое пополнение в воинскую часть
пресс-служба РК "Шығыс" НГ РК Сегодня, 15:31
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Сегодня, 15:31
388
Фото: пресс-служба РК "Шығыс" НГ РК

В Курчатове впервые за 23 года прибыло молодое пополнение в воинскую часть

В городе Курчатов в воинскую часть 3514 регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии прибыла команда новобранцев из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу в/ч. Там сообщили, что в последний раз здесь солдаты проходили службу в 1997-1999 годах. С тех пор боевые задачи в этой воинской части выполняли офицеры и военнослужащие по контракту.

"Личный состав воинской части молодое пополнение встретил в торжественной обстановке. Будущим гвардейцам представили командный состав подразделения и рассказали об истории воинской части, в которой они будут служить. Командир воинской части 3514 подполковник Сакен Нуртаев пожелал новобранцам быть образцом достоинства и чести, преданности своему долгу и всегда помнить, что стоять на страже внутреннего  правопорядка - почетная и ответственная задача", - говорится в сообщении. 

Новобранцы пройдут месячный курс начальной общевойсковой подготовки по основным предметам обучения. Занятия будут вести опытные и подготовленные офицеры и старшины, которые назначены в учебных пунктах молодого пополнения. Во время сборов они приступят к изучению общевоинских уставов, государственно-правовой подготовки, основ по тактической, физической подготовке, РХБ защиты. В ходе занятий по строевой подготовке отработают строевые приемы и разучат строевые песни.

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#военная служба #Курчатов
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:31
388
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