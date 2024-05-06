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В Кульсары осушили большую часть пострадавшей от паводка территории

Вчера, 18:08
АВТОР
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акимат Атырауской области Вчера, 18:08
Вчера, 18:08
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Фото: акимат Атырауской области

В Кульсары осушили 75 процентов территории, пострадавшей от паводка. Работы по очищению города от воды ведутся круглосуточно, передаёт BaigeNews.kz.

По данным оперативного штаба, в городе осушены дворы 2 723 жилых домов, территории 257 объектов предпринимательства и 29 социальных объектов. На эти работы мобилизованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов и производственных организаций.

Откачано 3,5 миллиона кубометров воды.

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