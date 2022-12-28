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В КТЖ прокомментировали задержание Антикором главы филиала компании "Пассажирские перевозки" Сегодня, 20:25
28
Сегодня, 20:25
28

В КТЖ прокомментировали задержание Антикором главы филиала компании "Пассажирские перевозки"

В компании "Казахстан темир жолы" высказались о задержании одного из руководителей АО "Пригородные перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

"Компания, руководствуясь принципом презумпции невиновности, не может комментировать факт задержания руководителя филиала АО "Пассажирские перевозки" - "Пригородные перевозки" по подозрению в совершении коррупционного правонарушения до вынесения обвинительного приговора. ҚТЖ оказывает содействие уполномоченным органам в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений", - сообщили в компании.

С августа 2022 года КТЖ совместно с Антикоррупционной службой провела совместную работу по выявлению коррупционных рисков в компании.

"По результатам Антикоррупционной службой проведён подробный анализ, который содержит рекомендации для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В свою очередь ҚТЖ в ходе внутренних проверок установил факты коррупционных правонарушений должностных лиц и работников региональных филиалов, по которым своевременно были направлены материалы в Антикоррупционную службу для принятия соответствующего процессуального решения", - уточнили в компании.

Напомним, директора филиала АО подозревают в том, что с сентября 2020 года по декабрь этого года он получал деньги за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. В Антикоре назвали сумму взятки - 11 миллионов тенге.

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#КТЖ #Коррупция
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:25
28
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