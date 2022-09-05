В Костанайской области за пять лет будет посажено 168 миллионов деревьев — Минэкологии

Фото: Минэкологии

4 сентября Казгидромет и министерство экологии, геологии и природных ресурсов провели внеплановые совместные комплексные исследования воздуха в Аулиекольском районе Костанайской области, больше всех пострадавших от стихии. Пробы воздуха взяли в пяти точках: cёлах Новонеженка, Аманкарагай, Аулиеколь, Баганалы и Лесное, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.

Во всех пяти населённых пунктах были зафиксированы повышенные показатели диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы. Погодные условия были без осадков, скорость ветра в северо-восточном направлении не превышала трёх-четырёх метров. Видимость была плохой из-за дыма.

Министерством экологии в тушении пожара задействовано 25 человек, две пожарные машины, два легковых автомобиля и самолет.

В настоящее время работы по тушению пожара ведутся в районе сел Лесное и Баганалы.

В соответствии с поручением Главы государства посадить два миллиарда деревьев, в Костанайской области в ближайшие пять лет будет посажено 168 миллионов деревьев на площади 28,8 тысячи гектаров. В этом году на запланированных 4,3 тысячи гектаров земли весной было посажено 14 миллионов деревьев из 24 миллионов, а остальные планируется завершить осенью.