В Костанайской области наблюдается нехватка снегоуборочной техники

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Начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин сообщил, что большая часть дорог в Казахстане не оборудована специальными инженерными сооружениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".

"Протяженность всех снегозаносимых участков дорог в стране составляет 7855 километров, из которых республиканские – 2495, областные 5360, – говорит спикер. – При этом снегозадерживающие устройства установлены только на 48 километрах республиканского и 92 км областного значения. Это ежегодно приводит к скоплению машин на трассах Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях и других регионах страны. Акиматами в этом направлении работа проводится не на должном уровне. К примеру, в Акмолинской области протяженность снегозаносимых участков областного значения составляет 750 километров, при этом протяженность защитных щитов у дорог всего 2 километра".

Заострил внимание Оразалин и на нехватке спецтехники у АО НК "КазАвтоЖол" и нерациональное оснащение спецмашинами южных и северо-западных регионов страны.

Согласно анализу в Кызылординской области 5 километров снегозаносимых участков дорог республиканского значения обслуживают 47 единиц техники, в Жамбылской области 12 километров – 55 единиц спецтехники, а в Костанайской области на 350 километров дорог приходится всего 77 единиц техники.

Кахарман Оразалин подчеркнул, что эти проблемные вопросы возникают из года в год. В регионах также требуется оснастить дороги республиканского значения снегозащитными сооружениями, потому что щитами оборудованы всего 10% дорог страны.

Ещё одна большая проблема – это несвоевременная очистка и вывоз снега. По словам спикера, акиматы зачастую пользуются договорами с подрядными организациями, сроки которых истекают в пик зимнего периода.