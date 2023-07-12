В Костанае выделили рекордные 350 млн тенге на проект "Бюджет народного участия"

Фото: Рената Актаева

Программа работает третий год подряд, и в этом году местные власти оказались весьма щедрыми на финансирование идей горожан. Проект был внедрен в городах Казахстана в 2020 году, а первые результаты появились уже в 2021 году, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Суть проекта в том, что горожане предлагают свои идеи для улучшения жизни населенного пункта. Те, что подходят под требования, выдвигаются на голосование. Побеждает проект, который набрал большее количество голосов. Его-то и воплощают в жизнь за счет бюджета.

До нынешнего времени в Костанае в рамках проекта "Бюджет народного участия" было реализовано всего десять предложений местных жителей, отдел ЖКХ потратил на это 67,3 миллиона тенге. В этом году бюджет увеличили в пять раз, деньги потратят на 19 проектов общей стоимостью 347 миллионов тенге.

Однако один из них едва не оказался на грани срыва из-за подрядчика. Во дворе дома по ул. Пушкина 140/1 должны были подготовить асфальтированное основание и установить уличные тренажеры. Договор с алматинской компанией был заключен еще в мае на общую сумму 2,5 миллиона тенге. Отдел ЖКХ направил подрядчику уведомление о согласовании эскизов, планировалось, что площадка появится в июне-июле месяце. Однако подрядчик расчеты обоснования не предоставил и работы по подготовке основания и установке тренажеров не начал.

"На основании вышеизложенного нами направлено уведомление о понуждении начала работ, в случае отказа от выполнения работ нами будет подан иск в суд о расторжении договорных обязательств и включения организации в реестр недобросовестных участников государственных закупок", - сообщил в ответе на запрос BaigeNews.kz аким Костаная Марат Жундубаев.

Местные жители начали бить тревогу: вроде бы идея по благоустройству есть, и деньги выделены, но площадка так и не появилась. В отделе ЖКХ сообщили, что на днях подрядная организация все же вышла на связь. Она пообещала, что до 31 июля все запланированные работы сделает. В противном случае фирму ждут судебные разбирательства с акиматом.

А вот костанайцу Толубаю Каленову повезло больше. Он дважды выходил с заявками на проект "Бюджет народного участия" и оба раза его идеи поддержали. В прошлом году во дворе его многоэтажки построили детскую площадку, а в этом – волейбольное поле. Пенсионер уже подал заявку на строительство еще одной детской площадки в соседнем дворе, говорит, что пообещали на следующий год ее сделать.

"Я более 30 лет преподавал физкультуру в школе, поэтому у меня особое отношение к вопросу физического развития детей. На новой волейбольной площадке, которая стала участником нынешнего проекта "Бюджет народного участия", уже установили расписание занятий. Одни дни занимаются малыши, другой – подростки и студенты", - говорит Толубай Каленов.

За три года реализации проекта от жителей города поступило 79 предложений. Более 30 из них отклонили на первом этапе, как не соответствующие законодательству. В городском акимате говорят, что отказать в допуске к голосованию могут из-за превышения предельной стоимости проекта, нахождения земельного участка не в государственной собственности, а также если реализация предложения вне компетенции местных властей.

Что просят сделать костанайцы? В этом году большее количество голосов набрали 17 проектов по строительству спортивных и детских площадок и благоустройству дворов, один проект по установке автобусной остановки и один – по изменению высоты бордюров для маломобильных групп населения.

На будущий год проекты уже отобраны. От костанайцев поступило 20 предложений, из которых семь были отклонены, 13 допущены к голосованию, 10 – к реализации. Сколько на это потребуется денег, пока не известно, сумма будет установлена во время утверждения бюджета на 2024 год.

Из общего количества допущенных к работе предложений основную долю - 80% - составляют проекты, связанные с установкой детских, спортивных площадок во дворах, благоустройством дворовых территорий. Но есть и необычные идеи. Так, два года назад в городе появилась площадка для занятия с собаками, а в следующем году – пешеходный фонтан и "Аллея журналистов".

Фото: Рената Актаева.