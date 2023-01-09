В Казахстане выявили 105 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в стране зарегистрировали 155 случаев заражения коронавирусом, что на 64 случая меньше, чем днём ранее, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минздрава, на 9 января лечение от КВИ продолжают получать 2 534 человека (–2 386+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 272 пациента, на амбулаторном уровне – 2 262 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: