open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com 9 Января, 08:25
582
9 Января, 08:25
582
Фото: pixabay.com

В Казахстане выявили 105 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 155 случаев заражения коронавирусом, что на 64 случая меньше, чем днём ранее, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минздрава, на 9 января лечение от КВИ продолжают получать 2 534 человека (–2 386+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 272 пациента, на амбулаторном уровне – 2 262 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 15 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
9 Января, 08:25
582
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх