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  • В Казахстане ввели временный запрет на вывоз угля из страны на автомобиле
liter.kz Сегодня, 11:19
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Фото: liter.kz

В Казахстане ввели временный запрет на вывоз угля из страны на автомобиле

Министерство индустрии и инфраструктурного развития ввело временный запрет на вывоз угля из Казахстана автомобильным транспортом, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

"Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи. Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 года, и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора", - отметили в МИИР.

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#МИИР #уголь
Сегодня, 11:19
148
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