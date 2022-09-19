В Казахстане ввели временный запрет на вывоз угля из страны на автомобиле

Министерство индустрии и инфраструктурного развития ввело временный запрет на вывоз угля из Казахстана автомобильным транспортом, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи. Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 года, и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора", - отметили в МИИР.