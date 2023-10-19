В Казахстане появятся два новых праздника
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
439Фото: Baigenews.kz
Минтруда Казахстана подготовило поправки в приказ "Об утверждении перечня профессиональных праздников". Согласно приказу два новых профессиональных праздника будут отмечать в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Проект размещён для публичного обсуждения на портале “Открытые НПА” до 2 ноября 2023 года.
Перечень профессиональных праздников пополнился двумя новыми праздниками: "День работников гражданской авиации Республики Казахстан" и "День бурильщика".
День работников гражданской авиации Казахстана будут праздновать 1 февраля, а День бурильщика будут отмечать в третью суббота ноября.
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